Nasenbeinbruch wegen 10 Euro! Südburgenländer angeklagt

Ein Nasenbeinbruch wegen 10 Euro ? „Das hätte nicht sein müssen!“, sagte einer der Zeugen bei einem Prozess wegen schwerer Körperverletzung am 29. März 2023 am Landesgericht Eisenstadt.

Bei einem Fest im Bezirk Fürstenfeld hatte sich ein 18-jähriger Mann aus dem Bezirk Güssing einen Scherz erlaubt: Er behauptete, für eine Festattraktion, das sogenannte „berüchtigte Geisterhaus“, verantwortlich zu sein, und kassierte von einem ziemlich betrunkenen 19-Jährigen 10 Euro.

Der 18-Jährige behauptete, er werde einen Schlüssel holen, und lief davon. Der 21-Jährige Freund des 19-Jährigen wollte das nicht so akzeptieren und stellte die Freunde des vermeintlichen Ticketverkäufers zur Rede.

„Er fragte, was wir hier tun, wir sollen uns schleichen“

Da kam der 18-jährige Angeklagte, ein Lehrling, dazu. „Er fragte, was wir hier tun, wir sollen uns schleichen“, berichtete der 21-Jährige. „Ich sagte, dass ich das Geld zurückhaben will.“

Da habe ihn der Angeklagte geschubst, ausgeholt und ihm einen Faustschlag auf die Nase versetzt. Der 21-Jährige erlitt eine Nasenbeintrümmerfraktur mit verschobenem Nasenbein. Außerdem wurde bei dem Vorfall seine Brille beschädigt.

In der Angelegenheit hatte bereits ein Prozess stattgefunden - allerdings gegen den falschen Beschuldigten. Die Staatsanwaltschaft hatte zunächst jenen 18-Jährigen angeklagt, der die 10 Euro genommen hatte.

Zunächst klagte Staatsanwaltschaft den Falschen an

Dieser stand vor Gericht, bekannte sich aber nicht schuldig. Erst nach längerem Zögern gab der falsche Angeklagte den Namen seines Freundes preis, der tatsächlich zugeschlagen hatte

Daraufhin wurde der tatsächlich Schuldige angeklagt und vor Gericht gestellt. Der Lehrling bekannte sich grundsätzlich schuldig, behauptete aber, der 21-Jährige habe ihn provoziert und zuerst zugeschlagen.

Richterin Gabriele Nemeskeri wies den Angeklagten darauf hin, dass diesen angeblichen Schlag des 21-Jährigen niemand gesehen habe. „Die Zeugen sagten, Sie waren der erste und einzige, der zuschlug“, erklärt die Richterin.

„Ich wollte keinen Stress“, behauptete der Angeklagte. Er habe sich nach dem Schlag „schlecht gefühlt und gedacht: Was habe ich jetzt wieder für einen Blödsinn gemacht“.

10 Euro fürs „Geisterhaus“ bezahlt

Jener 19-Jährige, der die 10 Euro fürs „Geisterhaus“ gezahlt hatte, wurde ebenfalls als Zeuge befragt: „Ich war sehr stark betrunken und kann mich an fast nichts mehr erinnern“, sagte er. Er habe nur in Erinnerung, dass sein Freund mit blutiger Nase am Straßenrand saß. Die 10 Euro hatte er übrigens vom falschen Beschuldigten im ersten Prozess zurückbekommen.

Ein anderer Freund des Opfers erzählte, dass er jene zwei Getränke, die er in Händen hielt, fallen gelassen habe, als er sah, wie der 21-Jährige geschlagen wurde. „Alle liefen weg, einer lief bei mir vorbei. Ich habe ihn festgehalten und gefragt, wie sein Freund heißt“, berichtete der Zeuge. Der Bursche habe aber einen falschen Namen genannt.

„Bei allem Respekt, es ging um 10 Euro!“, wunderte sich der Zeuge. „Da gehe ich bei meinen Großeltern Rasenmähen und verdiene 10 Euro. Das hätte nicht sein müssen.“

3.050 Euro Schmerzensgeld fürs Opfer

„Ich sehe ein, dass es ein Fehler war“, sagte der Angeklagte. Er wurde zu fünf Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. An das Opfer muss er 3.050 Euro Schmerzensgeld und Schadenersatz bezahlen. Zur Unterstützung des 18-Jährigen ordnete die Richterin Bewährungshilfe an.

