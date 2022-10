Neue Ortschefs sind im Amt

Eine Premiere war es nicht nur für die neuen Bürgermeister Stefan Laimer (Bad Tatzmannsdorf), Harald Kahr (Großpetersdorf), Wolfgang Nothnagel (Mariasdorf), Roman Dietrich (Oberdorf) und Bernhard Herics (Schandorf), sondern auch für Bezirkshauptmann Peter Bubik, der am Mittwochvormittag zum ersten Mal in seinem Amt die gemeinsame Angelobung nach Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen vornahm, an der 25 Bürgermeister teilnahmen.

Der Bezirkschef hatte die Truppe auch gleich fest im Griff und bewies großen Humor beim doch so festlichen Akt. „Schwätzen“ in der letzten Reihe wurde schnell geahndet, ließ Bubik den Rechnitzer Ortschef Martin Kramelhofer wissen, der sich mit seinen Kollegen unterhielt und fast seinen großen Auftritt versäumte.

Farblich streng geregelt war auch die Sitzplanordnung, die nur Pinkafelds Ortschef Kurt Maczek etwas durcheinander brachte, saß er doch als einziger SPÖler inmitten der ÖVP-Riege auf der linken Seite.

Für Bürgermeister-Urgestein Johann Kremnitzer (Neustift an der Lafnitz) war es übrigens die bereits achte Angelobung in seiner Bürgermeisterkarriere. Einzige Frau in der Runde, Bernsteins Bürgermeisterin Renate Habetler. Kohfidischs Ortschef Norbert Sulyok und Neo-Bürgermeister Roman Dietrich aus Oberdorf waren aus terminlichen Gründen schon am Dienstag an der Reihe.

Mittwochnachmittag folgten dann die Bürgermeister Martin Csebits (Mischendorf), Robert Marlovits (Schachendorf), Bernhard Herics (Schandorf) und Hannes Nemeth (Unterwart). Nur einer war nicht dabei, der Bürgermeister aus Loipersdorf-Kitzladen. Der wird zwischen Thomas Böhm (ÖVP) und Jürgen Zimara (SPÖ) erst am 23. Oktober in der Stichwahl bestimmt.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.