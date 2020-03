Die Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung des Coronavirus werden im Bezirk Oberwart gut angenommen, das bestätigt auch der Bezirkspolizeikommandant Oskar Gallop. Gerüchte über etwaige "Corona Partys", die angeblich von der Polizei aufgelöst werden mussten, kann er nicht bestätigen.

"Die Lage ist sehr ruhig, die Bevölkerung sehr diszipliniert"Gallop

Es gebe Einzelfälle, in denen die Polizeibeamten darüber informieren müssen, dass Zusammenkünfte derzeit nicht erlaubt sind. Bislang sei man aber immer auf Einsicht gestossen. "Ich hoffe, dass die Bevölkerung weiterhin so diszipliniert und die Lage weiterhin so ruhig bleibt", sagt der Bezirkspolizeikommandant.