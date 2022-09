Schätze zum Entdecken am Tag des Denkmals

Werbung

Unter dem Motto „Denkmal voraus: Denkmalschutz = Klimaschutz“ fand in ganz Österreich der Tag des Denkmals statt. Im Burgenland waren 14 Programmpunkte dabei, fünf davon im Bezirk Oberwart. Mit der Veranstaltung wurden die Aufgaben des Bundesdenkmalamts anschaulich vermittelt und die Zusammenarbeit mit Eigentümern von Denkmalen bei der Erhaltung des österreichischen Kulturerbes präsentiert. Zudem wurden auch historische Objekte geöffnet, die normalerweise nicht öffentlich oder nur eingeschränkt zugänglich sind.

Wallfahrtskirche Dürnbach

Eines der vielen historischen Objekte zum Bestaunen war die Wallfahrtskirche Dürnbach. Sie wurde 1782 von der Familie Batthany erbaut, ab 1900 wurde der Innenraum mit Seccomalereien ausgestattet; seit 2018 werden die mittlerweile teils übermalten Wandbilder wieder freigelegt und die bestehenden Malereien aufwändig restauriert.

Burg Bernstein

Zum Anlass des Tags des Denkmals war auch die Burg Bernstein für Gäste geöffnet. Auch Führungen in der Burg zählten zum Programm. Zu diesen gehörte ebenso das Highlight der Burg, der Speisesaal. Die Decke dieses Saals ist verziert mit griechischer Mytholgie. Ikarus, Athene und viele weitere griechische Götter können dort bestaunt werden.

„Der Saal ist sehr gut erhalten und relativ einzigartig, da dieser ausschließlich mit Kerzenlicht beleuchtet wird“, so Erasmus Almasy von der Burg Bernstein. Dieser war auch mit der Anzahl der Besucher sehr zufrieden. „Rund 80 Personen waren da, das ist für uns viel“, so Almasy.

In Stadtschlaining wurden gleich zwei Programmpunkte veranstaltet. Zum einen wurde der neugestaltete Hauptplatz gezeigt, zum anderen die Verteidigungsperspektiven der Friedensburg Schlaining präsentiert. In Schmiedrait – dem fünften Schauplatz – wurde in der denkmalgeschützten Evangelischen Kirche ein Konzert veranstaltet.

