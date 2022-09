Üben für die Katastrophe: Vier Länder im Einsatz

Werbung Ende der Sommersaison Anzeige Sauna, Heudampf, Schokolade & Karamell: Entspannung in der Therme Bük

Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Kinelly wird von der LSZ Burgenland alarmiert, da im Großteil des Bezirkes, schwere Niederschläge mit Sturm und Hagel die Feuerwehren in Atem halten.

Teilweise sind Ortschaften beziehungsweise Ortsteile durch umgestürzte Bäume und Hangrutschungen nicht erreichbar. Umgestürzte Bäume, beschädigten Hausdächer und Stromleitungen welche zu großräumigen Stromausfällen führen. Immer wieder werden verletzte Personen bei mehreren Verkehrsunfällen aus dem betroffenen Gebiet gemeldet.

Das ist das Szenario einer groß angelegten länderübergreifenden Katastrophenschutz Übung, die am Freitag, dem 16. September (ab 14.30 Uhr) und am Samstag, dem 17. September im Bezirk Oberwart stattfindet und an der 1.000 TeilnehmerInnen der Katastrophenhilfszüge der Feuerwehren des Landes Burgenlands, der Steiermark sowie Ungarn und Slowenien teilnehmen.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.