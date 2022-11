Vier Doppelspitzen und zwei offene Stellen

Werbung

„Vielen Dank, dass Sie die Funktionen ausüben. Das kann man in Zeiten wie diesen gar nicht oft genug betonen, wenn Menschen politische Verantwortung übernehmen. Nachdem der Vizebürgermeister das Korrektiv zum Bürgermeister ist, soll er auch Fehlentwicklungen aufzeigen, aber auch Sachen, die gut laufen anerkennen, auch wenn es um den politischen Mitbewerber geht“, sagte Bezirkshauptmann Peter Bubik, als er die große Riege an Vizebürgermeistern im feierlichen Rahmen in der Bezirkshauptmannschaft angelobte.

Es sind fast alle zu diesem gemeinsamen Termin gekommen, um auch offiziell ihre Dekrete entgegenzunehmen.

Einer, der nicht dabei war, ist Ernst Partl aus Neustift an der Lafnitz. Hier hat man traditionsgemäß den Bezirkshauptmann zur konstituierenden Gemeinderatssitzung eingeladen, um den Vize vor Ort in sein Amt einzuführen.

In vier Gemeinden, nämlich in Bernstein, Großpetersdorf, Kohfidisch und Pinkafeld setzt man auf zwei Vizebürgermeister. In Markt Allhau hingegen, wollte man auf den zweiten Vize verzichten und hat mit Christoph Kovacs (SPÖ) nur mehr einen. Theresa Sauhammel wurde jetzt zur Ortsvorsteherin von Buchschachen ernannt. In Unterwart und Loipersdorf-Kitzladen sollen die Wahlen der neuen Vizebürgermeister demnächst stattfinden.

