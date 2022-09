Wegen Foto Mann brutal verprügelt

Werbung Ende der Sommersaison Anzeige Sauna, Heudampf, Schokolade & Karamell: Entspannung in der Therme Bük

„Da müssen Sie durch“, erklärte Richterin Birgit Falb der Mutter des 18-jährigen Angeklagten, der aus der U-Haft in den Gerichtssaal gebracht worden war. Sie wollte, dass die Mutter hörte, was sie ihrem Sohn zu sagen hatte.

Dem jungen Mann wurde, wie man so schön sagt, „der Kopf gewaschen“.

Am 8. Juni 2022 war er erst wegen einer Körperverletzung am Bezirksgericht Oberwart verurteilt worden, da wurde er am 6. Juli schon wieder straffällig.

Er hatte an diesem Tag mit Freunden ein Lokal in Oberwart besucht. Ein 59-jähriger Gast machte mit seinem Handy ein Foto, der 18-Jährige rastete aus.

„Ich sollte es löschen“, erinnerte sich der 59-jährige Pensionist. „Ich sagte, ich weiß nicht, wie das geht, weil ich mich mit dem Handy nicht so gut auskenne.“

Ohne zu zögern, schlug der 18-Jährige mit der Faust zu. Dann nahm er den Pensionisten am Kragen, schleppte ihn vor das Lokal.

Eine Überwachungskamera hielt die folgende Szene fest.

Wie ein Fußballer beim Elfmeter hingetreten

„Ich habe mir das Video angeschaut und war entsetzt“, sagte die Richterin. „Sie stehen vor dem am Boden liegenden Mann, holen aus wie ein Fußballer beim Elfmeter und treten ihm seitlich in den Körper hinein!“

Der Pensionist erlitt unter anderem eine Schädelblutung und einen Bruch der Augenhöhle.

Das Opfer hätte tot sein können, ermahnte sie den Angeklagten.

„Wieso sind Sie so gewaltbereit?“, fragte die Richterin. „Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll“, antwortete der eher schmächtige Angeklagte und sank in sich zusammen.

Zwei Flaschen Wein und fünf Bier habe er damals getrunken gehabt.

Alkoholisiert war der Angeklagte auch am 29. Mai gewesen. Damals hatte er mit seiner Freundin gerade Schluss gemacht. Nach einem Lokalbesuch ging er um 4 Uhr morgens zu Fuß heim.

Er kam bei einem Radlader vorbei. Am Boden lag ein Ziegelstein, den nahm der 18-Jährige und schlug damit das Fenster der Fahrertüre des Radladers ein.

Bei der Autowerkstatt gleich nebenan warf er mit Steinen Fenster zu Bruch und riss eine Überwachungskamera aus der Verankerung.

„Warum haben Sie das gemacht?“, fragte die Richterin.

„Aus Frust“, antwortete der Angeklagte.

„Wenn das alle so machen würden, dann hätten wir in Österreich Anarchie“, erwiderte die Richterin.

„Sieben Mal in drei Jahren ist bei mir eingebrochen und gefladert worden!“, ärgerte sich der Besitzer der Autowerkstatt. Deshalb habe er im Vorjahr ein Überwachungskamerasystem installiert.

Videoaufnahmen vom Angeklagten konnten noch gespeichert werden, bevor dieser eine der Kameras abriss. So kam man dem jungen Mann auf die Spur. „Endlich haben wir Erfolg“, freute sich der Unternehmer. „Es kann ja nicht sein, dass wir immer leer ausgehen.“

2.743 Euro forderte er für den entstandenen Schaden.

Die Entschuldigung des Angeklagten wollte der Unternehmer nicht annehmen. Er könne nachts nicht schlafen, es gehe ihm nicht gut.

„Herr Angeklagter! Sie kosten den Betroffenen so viel Nerven!“, ermahnte die Richterin den 18-Jährigen.

Dieser versprach, sämtlichen Schaden gutzumachen.

Er wurde zu zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, davon ein Monat unbedingt. Weiters bekommt er einen Bewährungshelfer zur Seite gestellt und er muss eine ambulante Alkoholentzugstherapie absolvieren.

An den Pensionisten muss er 1.000 Euro bezahlen, an den Besitzer des Radladers ebenfalls 1.000 Euro und an den Werkstattbetreiber 2.743 Euro.

Der 18-Jährige nahm das Urteil an. Er wurde nach der Verhandlung enthaftet.

