Bei einer am Mittwoch in den frühen Morgenstunden durchgeführten Hausdurchsuchung wurden in den Zimmern der beiden Männer aus Afghanistan 400 Gramm Cannabiskraut, zwei Spring- beziehungsweise Fixiermesser sowie ein höherer dreistelliger Geldbetrag gefunden. Die Verdächtigen sollen teilweise auch mit den Abnehmern Drogen konsumiert haben.

Auch in einem weiteren Raum wurden, nachdem ein Suchtgifthund angeschlagen hatte, eine geringe Menge Cannabis und Suchtgiftutensilien entdeckt. Ein 19-jähriger Bewohner handelte sich dafür eine Anzeige ein. Die beiden Festgenommenen wurden in eine Justizanstalt gebracht.