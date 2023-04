Zum vierten Mal Gerichtsvorsteher

Werbung

Es war eine Premiere am Bezirksgericht in Oberwart: Erstmals in der Geschichte fand eine formelle Amtseinführung statt. Hubert Pechlaner wurde dabei zum neuen Gerichtsvorsteher des Bezirksgerichts Oberwart ernannt. Er folgt damit Walter Brandstätter nach, der sich bereits im November des Vorjahres in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat. Brandstätter war insgesamt 36 Jahre am Bezirksgericht in Oberwart tätig, eine herausfordernde, aber erfüllende Zeit für den Richter. „Ich hatte in meiner Berufslaufbahn über all die Jahre oft die Gelegenheit an einem Ort Sparten zu wechseln. Von Strafsachen über Familienangelegenheiten war es ein breites Wirkungsfeld, welches mir immer die Abwechslung gegeben hat, nicht in Routine zu erstarren“, erklärt Brandstätter.

Hubert Pechlaner, geboren 1970 in Innsbruck, lebt seit mehr als 25 Jahren im Burgenland. 1997 hat er als Rechtspraktikant erste Erfahrungen am Bezirksgericht in Oberwart gemacht und ist, wie er erzählt, „durch eine gute Schule gegangen.“ „Ein großer Dank gilt da besonders meinem Richterkollegen Dietmar Potzmann, der mein erster Ausbildungsrichter war und meinem Vorgänger Walter Brandstätter, von denen ich viel für meine weitere Berufslaufbahn mitnehmen konnte“, so Pechlaner, der 2002 zum Richter ernannt wurde.

Zum Gerichtsvorsteher wurde der 53-Jährige, nach Stationen in Hartberg, Jennersdorf und Güssing, bereits zum vierten Mal ernannt. Lobende Worte gab es bei der Amtseinführung auch von Katharina Lehmayer, der Präsidentin des Oberlandesgerichtes Wien. „Für sein Augenmaß, seine Sachlichkeit und sein Engagement ist Hubert Pechlaner bekannt. Ich bin überzeugt, dass er gemeinsam mit seinem Team für die rechtssuchende Bevölkerung stets da sein wird.“

Großes Lob sprach die Präsidentin des Oberlandesgerichtes auch Pechlaners Vorgänger Walter Brandstätter aus, „der für seine ruhige, sachliche und engagierte Amtsführung bekannt war.“

