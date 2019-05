In Zusammenarbeit mit der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft wird in der Waldmüllergasse in Oberwart die neue Außenstelle der Burgenländischen Gebietskrankenkasse errichtet. Die Standortverlegung - von der Steinamangerer Straße - bringt viele Vorteile für die Versicherten und Mitarbeiter der BGKK und war auch aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen notwendig.

Vor dem Spatenstich, der gemeinsam mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil vorgenommen wurde, gerklärte BGKK-Obmann Hartwig Roth, „dass durch die neue Außenstelle die Rahmenbedingungen für eine optimale Betreuung der Verischerten des Bezirkes und darüber hinaus gegeben ist.“ OSG-Direktor Alfred Koller freut sich sehr, dass es nach langwierigen Verhandlungen gelungen ist, die Außenstelle in dem neuen Gebäude der OSG mitten in Oberwart zu bauen.

Daniel Fenz

Landeshauptmann Doskozil betonte beim Spatenstich: „Unser gemeinsames Signal lautet: Die Gesundheitsversorgung muss auf die spezifischen Bedürfnisse des ländlichen Raumes Rücksicht nehmen. Gerade für das Südburgenland ist es wichtig, dass es für die Versicherten eine moderne regionale Anlaufstelle gibt.Die Bautätigkeiten am ehemaligen Supermarkt Magnet-Markt (vormals Löwa):

In der 1. Baustufe enstand mit dem „Demenzzentrum“ eine Wohngemeinschaft für 24 Menschen

In der 2. Baustufe entstehen nach Plänen des Oberwarter Achitekten Martin Schwartz zwei moderne Wohnhäuser mit insgesamt 28 Wohnungen. Das Angebot reicht von der gemütlichen Kleinwohnung mit 50 m² bis hin zur großzügigen 100 m² Dachgeschoßwohnung.