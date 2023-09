Oberwart: Auf ein „kühles Blondes“ ins Museum

Etwas „kühles Blondes“ zum Aufreißen – davon träumen Männer schon seit 90 Jahren. Die erste Bierdose war die erste Getränkedose weltweit und wurde 1933 in den USA vorgestellt. Abfüller war die Brauerei „Gottfried Krueger Brewing“. Und einer der solche Dinge und noch mehr über Bier weiß, ist ein Sammler aus Oberwart, der auf knapp 130 Quadratmetern so ziemlich alles hortet, was nur im entferntesten mit dem Gerstensaft zu tun hat. „Die Sammelleidenschaft begann eigentlich schon auf der Maturareise nach Mallorca. Da entdeckten wir so ein Lokal, wo Bierdeckel an der Wand waren und da nahm ich mir welche mit. Dann studierte ich in Wien und las in einer Tageszeitung, dass jemand einen Bierdosensammler-Club gründen will. Das war genau ums Eck und der Sammler war damals Europas Nummer 1. Dann war ich bei einem amerikanischen Verein dabei, dann bei einem afrikanischen mit Mitgliedern aus der ganzen Welt. Das Internet gabs damals auch schon. So hat das begonnen und mittlerweile habe ich Sammelfreunde, die ich schon seit sehr langer Zeit kenne“, sagt Kurt Balazs.

Dann wurde das Museum öffentlich gemacht

Das Bierarium wurde vor 25 Jahren für Besucher geöffnet und heute ist es das größte Brauerei-Souvenier-Museum in Österreich und zählt zu den Top 10 Museen in Europa. Mit 70.000 Bierdeckeln, tausenden von Biergläsern, aber auch mit skurrilen Objekten wie einer Musikanlage in einer Bierdose, oder Bieröffnern in Baseball-Kappen und Badeschlapfen. Der Oberwarter besitzt die größte Bieröffner-Sammlung Europas. „Ich habe mit Bierdosen begonnen und irgendwann kamen Bieröffner dazu. Aus verschiedensten Materialien und das ist das Faszinierende. Ich kontaktierte Brauereien und bekam viele Rückmeldungen. Es ist schon erstaunlich, was sich Brauereien punkto Marketing alles einfallen lassen“, so Balazs.

11.000 Bierdosen aus 179 Ländern. Diese unfassbare Zahl ist das Highlight der Sammlung. Dosen aus aller Herren Länder. Keine einzige ist doppelt und da sind echte Exoten dabei. Dosen aus Kiribati, Papua Neuguinea, Mauritius, Lesotho, Botswana, oder Samoa. „Ich habe einen Russen kennen gelernt, der mir Dosen aus Russland, aber auch aus Aserbaidschan, Armenien, oder Georgien schickte. Die seltenste Dose ist eine aus Nordkorea, die ich aber von einem Amerikaner bekam“, sagt der leidenschaftliche Sammler.

Jede Menge Promis als Gäste

Und die Liste der Besucher des Bierariums ist prominent und lang. „Die Austropop-Stars von STS waren hier, aber auf drei Raten“, schmunzelt Balazs. „Boris Bukowski war zwei Mal hier, Uli Bäer, Gary Lux, oder Thomas Stipsits“, erinnert sich Balazs. Gäste sind herzlich willkommen und Führungen gibt es gegen Voranmeldung selbstverständlich kostenlos.