Kino unterm Sternenhimmel

Werbung

Bevor Marla Glen, New Model Army, The Subways und viele mehr das Festivalgelände in Bildein am 12. und 13. August beim picture on festival zum Beben bringen, wird es wieder romantisch.

Wie jedes Jahr kommt zusammen, was perfekt zusammen passt: Idyllisches Ambiente des Festivalgeländes, moderne Projektionstechnologie auf der Leinwand sowie jede Menge mit Liebe gezauberter kulinarische Specials - das alles zu freier Spende und unter freiem Sternenhimmel.

Am 8. Juli (ab 21 Uhr) wird der Film „Mein Liebhaber, der Esel und Ich“ gezeigt, in dem sich alles um die Liebesgeschichte von Antointte dreht, die sich auf einen Sommerurlaub mit ihrem heimlichen Liebhaber Vladimir freut, der jedoch andere Pläne hat.

Am 15. Juli (ab 21 Uhr) wird Produktion „Risiken und Nebenwirkungen“ gezeigt, in der es um Kathrin geht, die eine neue Niere braucht und in ihrem Mann den perfekten Spender gefunden hätte, wären da nicht seine Bedenken.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.