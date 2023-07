Markt Allhau: Waldfest war wieder „legendär“

Wer nicht dabei war, hat was versäumt: ein seit Jahren ungeschriebenes Gesetz, welches auch für das heurige Waldfest in Markt Allhau, welches von der Freiwilligen Feuerwehr ausgerichtet wurde, seine Gültigkeit behalten sollte. Auch musikalisch wurde den Besucherinnen und Besuchern wieder einiges geboten.

Am Freitag heizten „Echt Stark“ ein, am Samstag sorgten „Die Edelseer“ und „Die Goldrieder“ aus Osttirol für Stimmung. Am Sonntag sorgte die Trachtenmusikkapelle für jede Menge Stimmung am Frühschoppen.