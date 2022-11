Nach zwei Jahren endlich wieder zurück!

Werbung

Die BIBI - "Bildungs- und Berufsinformationsmesse Burgenland" hat zuletzt vor zwei Jahren in der Messehalle Oberwart stattgefunden. Heute wurde sie von Bildungsrätin Daniela Winkler feierlich eröffnet. Mehr als 60 Aussteller - Schulen, Lehrbetriebe und Unternehmen aus dem Burgenland - präsentieren vom 3. bis 5. November ihr Angebot auf der BiBi-Messe und geben einen tiefen Einblick in die Bildungs- und Berufswelt. Das Konzept der Messe wurde zudem neu ausgelegt, der Schwerpunkt liegt nun verstärkt auf der Kooperation zwischen den Bildungseinrichtungen und den wirtschaftlichen Betrieben. Das Ziel der Messe ist es, dass die Interessenten alle möglichen Bereiche der Berufswahl kennenlernen. "Es ist gut und besonders wichtig, dass es so eine breite Palette an Informationen für Bildung und Beruf gibt. Besonders im Alter von 12 bis 18 Jahren durchleben die jungen Menschen eine besondere Entwicklung, die richtungsweisend ist", sagte Landesrätin Daniela Winkler.

Zahlreiche Gäste bei Eröffnung

Auch Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz war bei der Eröffnung der Bildungs- und Berufsinformationsmesse dabei. Dieser betonte vor allem den hohen Wert der Veranstaltung. Auch Markus Tuider, der Geschäftsführer der Burgenland Messe freute sich über das Comeback der Messe. Seitens der Hochschulen waren Eva Gröstenberger von der Privaten Pädagogischen Hochschule Burgenland und der Rektor der FH Burgenland Gernot Hanreich anwesend. Sie klärten die BesucherInnen vor allem über den Beruf als Pädagogin/Pädagogen und über das breitgefächerte Angebot der FH Burgenland auf. Seitens der Burgenländischen Betriebe waren Beate Pauer-Zinggl von der Energie Burgenland und Michael Oberfeichtner von der OK Energie Haus GmbH vor Ort.

