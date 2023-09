Bildungscampus Oberwart ist auf Schiene

Läuft alles nach Plan, dann soll der neue Schulcampus in Oberwart 2025 fertiggestellt sein. Die Kostenobergrenze hatte man im Gemeinderat mit 35 bis 40 Millionen Euro netto festgesetzt. letztendlich sind es 45 Millionen brutto, die in das neue Zentrum für Bildung und Kinderbetreuung auf dem Areal der Europäischen Mittelschule investiert werden. Die Projektentwicklung Burgenland GmbH (PEB) wird den Bildungscampus, der Volksschule, Musikschule und Räumlichkeiten für den Musikverein beinhalten soll, errichten.

„Es handelt sich um die größte Investition in der Geschichte der Stadt“, sagt Bürgermeister Georg Rosner. „Da hoffen wir schon, dass es am Ende ein wenig billiger wird. Wir haben im Gemeinderat viel diskutiert, die Diskussionen begannen ja schon vor zehn Jahren. Letztendlich wurde aber dann doch einstimmig beschlossen“, sagt Rosner, der darauf hinweist, dass es im Vorfeld immer wieder konstruktive Gespräche mit der Bildungsdirektion, mit PädagogInnen und mit den ausführenden Architekten gab. „Insgesamt waren es 60 Architekten, die an der Ausschreibung teilnahmen“, sagt Rosner.

„Wir sind mitgegangen, weil wir unsere Forderungen durchgebracht haben“, sagt SPÖ-Vizebürgermeister Michael Leitgeb. „Uns war es wichtig, dass es einen Bauträger gibt, das ist die Projektentwicklung Burgenland (PEB). Uns war wichtig, dass wir einen Fixzinssatz haben, keinen variablen. Wir sind im Vorstand Nächte lang gesessen und haben diskutiert und verhandelt, bis wir uns dann getroffen haben“, sagt Leitgeb.

Bildungsangebot bekommt neue Dimmension

„Mit dem Bauvorhaben, in das rund 45 Millionen Euro investiert werden, erreicht das regionale Bildungsangebot im Burgenland eine neue Dimension. Ein zentraler Teil des Bildungscampus ist eine 24-klassige Volksschule, die nach modernsten Grundsätzen errichtet wird. Der heutige Spatenstich für den Bildungscampus ist ein Meilenstein nicht nur für Oberwart, sondern er hat Signalwirkung für die ganze Region“, betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

Das neue Volksschulgebäude setzt sich aus sechs Clusterbereichen zusammen, zu denen jeweils mehrere Klassen gehören. Pro Cluster sind drei Klassen so angeordnet, dass diese zweiseitig belichtet werden können. Ein zentral gelegener Marktplatz bildet, gemeinsam mit einer Loggia, das Herzstück eines jeden Clusters. Zwischen den Klassenräumen werden weiters pro Cluster zwei Räume für differenzierten Unterricht untergebracht. Teil eines jeden Clusters ist ein Lernteamraum als Lehrerinnen- und Lehrerzimmer samt Lehrmitteln. In jedem der sechs Gebäudeteile stehen diverse Nebenräumlichkeiten zur Verfügung. Jeder Clusterbereich verfügt über eine eigene Garderobe. Auch die Musikschule wird in dem neuen Gebäude untergebracht sein und die Stadtkapelle Oberwart wird die Räumlichkeiten für ihre Proben nutzen.

Die Refinanzierung erfolgt bis zum Jahr 2050. Finanziell befinde man sich, so Rosner schon bei der Projektpräsentation, auf der sicheren Seite. „Mit dem Land als Partner haben wir die Kraft ein solches Projekt finanziell zu stemmen“, sagte Rosner bei der Projektpräsentation.

Das Land wird laut Landeshauptmann Doskozil ein Drittel der Kosten übernehmen.