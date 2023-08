Oberwarter Protest-Senioren rüsten zur Demo

Die geplante Billa-Schließung in der Steinamangererstraße in Oberwart nimmt immer mehr Fahrt auf. (Die BVZ berichtete mehrfach). Die Demospirale dreht sich und Hans Robeischl, der Sprecher der Protest-Senioren am Dr. Emmerich Gyenge-Platz, mobilisiert zur Demo. „Ich habe mir das gut überlegt, ich plane jetzt wirklich die Demo. Das Wetter wird in den nächsten Tagen passen. Es wird nicht mehr so heiß sein“, sagt Hans Robeischl.

Große Demo über die ganze Straße geplant

„Ich habe schon mit den Vorbereitungen für die Bewilligung begonnen und werde da fleißig weiter machen. Mir schwebt eine richtige Demo über die ganze Straßenbreite vor. Dafür müsste die Polizei die Straße etwa 10 bis 15 Minuten lang vorne und hinten absperren. Details werde ich von der Gemeinde erfragen“, sagt Robeischl motiviert. Und der Protest der Senioren löst immer mehr Empörung über die geplante Schließung aus. Nicht nur im Burgenland, sondern österreichweit.

„Es ist unglaublich wie dieser Konzern sich über seine soziale Verantwortung hinwegsetzt. Wir waren schon demonstrieren. Vor der Zentrale und wir kommen wieder. Gerne auch mit den Seniorinnen von Oberwart“, heißt es etwa in einem Leserbrief aus Hinterbrühl. „ Es ist unverständlich, dass in der Innenstadt, noch dazu in der Nähe eines Seniorenheimes, eine Billa-Filiale geschlossen werden soll und in der Peripherie Märkte herangewachsen sind, die in dieser Menge kein Mensch braucht“, schreibt Josef Klepits aus St. Martin in der Wart. „Wir lassen die Senioren nicht im Stich. Wir kämpfen weiter“, sagen Oberwarts Stadtchef Georg Rosner und OSG- Chef Alfred Kollar.

Hans Robeischl will es jetzt wissen

„Ich weiß schon, dass die Demo für Aufsehen sorgen wird, aber genau das wollen wir erreichen“, sagt Hans Robeischl. Unter den Senioren hat die Sache eine Dynamik bekommen und es werden jetzt auch kritische Stimmen laut. „Hoffentlich geht das nicht in die falsche Richtung. Zuviel ist zu viel“, sagt ein Herr, der nicht namentlich genannt werden will. „Es kann nicht genug sein“, sagt Hans Robeischl. „Es sind insgesamt neun Häuser hier. Mit Senioren, die hier einkaufen gehen und jetzt darf uns der Konzern den Boden nicht entziehen. Wo sollen wir denn sonst hingehen“, sagt Robeischl. Und Unterstützung kommt von weiteren Mieterinnen. „Es ist gut, dass etwas gemacht wird. Wenn der Konzern trotzdem schließt, können wir sagen, dass wir es versucht haben“, sagt Elisabeth Kappel.

„Man kann doch von uns nicht verlangen, dass wir bei Schlechtwetter oder im Winter da rüber zu dem anderen Markt gehen. Ich finde es richtig, dass der Markt bleibt“, betont Margit Diboye.