Daheim in Markt Allhau und Buchschachen

Nach 39 Jahren als Gemeinderat, davon über 5.000 Tage und fast 15 Jahre als Bürgermeister legte Hermann Pferschy sein Amt als Bürgermeister zurück. Einen möglichen Nachfolger hatte er nach seinem geplanten Rücktritt bereits vorgeschlagen, nämlich Joachim Raser. Dieser wurde im Rahmen der Gemeinderatssitzung mit breiter Mehrheit nun zum neuen Bürgermeister der Marktgemeinde gewählt.

Nach einer feierlichen Angelobung fand nun auch die offizielle Schlüsselübergabe des Gemeindeamts statt. Vom Altbürgermeister Hermann Pferschy wurde der Schlüssel an den neu gewählten Bürgermeister Joachim Raser am 11. Oktober offiziell übergeben. „Genau am heutigen Tag hätte sein Vater Bgm. Engelbert Raser seinen 70. Geburtstag gefeiert. Möge dieses Datum - lieber Joachim - Dir viel Erfolg in deiner Arbeit für Markt Allhau und Buchschachen bescheren“, so Altbürgermeister Hermann Pferschy.