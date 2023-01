Artenvielfalt-Projekt in Siget honoriert

Werbung

Der Sigeter René Pathy. Foto: BVZ

Wer ein passendes Natur-Projekt parat hatte, konnte dieses einreichen. Aus dem Bezirk Oberwart war das der Sigeter René Pathy. Er tat im Laufe des vergangenen Jahres in seinem Heimatort einiges für die Artenvielfalt. So legte er Wildblumenwiesen an, errichtete Feuchtbiotope und installierte mit den Kids der Volksschule auch Insektenhotels. Pathy: „Das spielte sich alles von Frühjahr bis Sommer 2022 ab.“

Österreichweit nahmen insgesamt 70 Projekte am „Grand Prix“ teil – jedes wurde mit 5.000 Euro gefördert und zuletzt in Wien auf großer Bühne vorgestellt. Für Pathy eine tolle Sache: „Ich möchte auch 2023 die Artenvielfalt bei uns im Ort weiter fördern.“

