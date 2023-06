Eisenberg: Grenzlandkeller wird zum Boutiquehotel

Tourismus und der Eisenberg – das passt schon immer. Geht es nach Paul Ochsenhofer, soll das Pinkatal schon bald ein weiteres touritisches Aushängeschild bekommen.

Der gebürtige Pinkafelder plant, am Eisenberg ein Design-Boutiquehotel zu eröffnen – dieses soll bereits Mitte des kommenden Jahres in Betrieb gehen. Als Location suchte er sich dafür den Grenzlandkeller, welcher zuvor als Buschenschank geführt wurde, aus.

„Wir haben das Objekt im Vorjahr gekauft, mit dem Gedanken, was Tolles daraus machen zu wollen, jetzt nehmen die Pläne mehr und mehr Fahrt auf“, so Ochsenhofer. Konkret ist ein Hotel, das den Namen „Chamäleon“ tragen soll, mit neun Zimmern und 24 Betten geplant.

Der Grenzlandkeller soll dazu einer Generalüberholung unterzogen werden. Zusätzlich zum Hotel will man das Gastro-Angebot adaptieren.

Betreiber für Gastro gesucht

Neben den neun Zimmern werden an die 140 Verabreichungsplätze bereitstehen. Ochsenhofer will zusammen mit seinem Team das Hotel leiten – für die Gastro sucht er noch einen Partner.

Dazu ist auch seit Kurzem eine Einschaltung auf der Immobilienwebsite Remax online, wo eben nach genau diesem Partner gesucht wird – Interessenten gebe es bereits. Der Gastrobetrieb wird kostenlos hergegeben, der Pächter muss sich aber zu ganzwöchiger Öffnung verpflichten.

In seinem Konzept sieht Ochsenhofer generell eine große Chance: „Die Gegend hier lechzt einfach nach guter Gastronomie und gutem Tourismus. Die Region gibt so viel her, das muss man nutzen“ – und das will Ochsenhofer ab Mitte 2024 auch tun.