Burgstadt: 10 Jahre „Blues & More“

Schöner könnte das Ambiente für ein Bluesfestival nicht sein: Bereits zum zehnten Mal gastiert das „Blues & More“ Festival in der Burgarena der Burg Schlaining.

Beim Bluesfestival gaben sich bisher schon Blueslegenden wie Hans Theessink, die Mojo Blues Band, Dana Gillespie, Blues-pumpm, Harri Stojka oder Peter Ratzenbeck die Ehre. Auch regionale Bluesbands sind jedes Jahr fester Teil des Festivals.

Auch heuer dürfen sich Blues-Freunde auf ein hochkarätiges Programm freuen – für das Warm up am Donnerstag sorgt „Blues Miki & T.N.R. Band“, am Freitag stehen „Eamonn Mccormack“, der als Ersatz für Eric Steckel auftritt, „InZeption“ als Led Zeppelin Tribute und „Down Home Percolators“ feat. Dani Gugolz und Peter Müller und „Black Patti“ auf der Bühne. Am Samstag sorgt die „Dave Kelly Band“ für internationale Klänge.

„Kai Strauss und The Electric Blues All-Stars“, „Dennis Jale & The Jam Gang“ und Lokalmatador Arthur Fandl und sein Blues Set geigen am Samstag auf.