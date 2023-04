Abfallsammelstelle wird ausgebaut

Werbung

Was seit Oktober 2020 im Ressourcenpark Heiligenkreuz funktioniert, soll jetzt aufs ganze Land ausgelegt werden. Die erste Regionale Abfallsammelstelle, an der sich neun Gemeinden beteiligen, gilt als Pilotprojekt des Burgenländischen Müllverbandes (BMV). Die getrennte Erfassung garantiere bessere Möglichkeiten beim Recycling und erhöhe die Wirtschaftlichkeit, zieht der BMV Bilanz. Sowohl abfallwirtschaftliche Ziele, als auch betriebswirtschaftliche Kennzahlen seien zufriedenstellend. Das Angebot werde bestens angenommen. Aufbauend darauf soll ab 2024 die landesweite Umsetzung in Angriff genommen werden, vorerst in Oberwart und Mattersburg. In Oberwart wird die bestehende Umladestation der Gruppe BMV/UDB ausgebaut. In Mattersburg entsteht eine völlig neue Anlage. Die Planungen für beide Projekte sind bereits voll angelaufen. Mit den Bauarbeiten soll noch im ersten Halbjahr 2023 begonnen werden. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2024 geplant.

Mit dieser Infrastruktur-Maßnahme hebt die Unternehmensgruppe BMV/UDB den Standard der getrennten Altstoffsammlung auf eine ganz neue Ebene. Die Komplexität der getrennten Sammlung von Altstoffen verlangt eben eine entsprechende Infrastruktur für höhere Trennschärfe und bessere Vermarktung sortenreiner Altstoffe. „Die sortenreine Mülltrennung ist die Basis für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft“, meinte Michael Lampel, Obmann des BMV. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Georg Rosner und Geschäftsführer Johann Janisch wies er darauf hin, dass die Bevölkerung im Burgenland vorbildlich beim Mülltrennen agiert. Gerade Wohnhausanlagen seien aber eine Herausforderung. „Rund 1.800 Wohnhausanlagen zählen zum Kundenbereich des BMV. Dies entspricht im Vergleich zu den restlichen Kunden nicht einmal zwei Prozent, allerdings fallen in den Wohnhausanlagen rund 22 Prozent des Abfallvolumens an“, so Obmannstellvertreter Georg Rosner. Johann Janisch, Geschäftsführer des BMV, wies darauf hin, dass es bei der Mülltrennung im Burgenland erst im Jahr 2025, wenn auch das Pfand auf Einwegplastik eingeführt wird, zu Änderungen kommt.

