Die „Lutzl“ war in Wolfau unterwegs

Die „Lutzl“ ist eine Brauchtumsfigur, die Jahrhunderte lang im Dezember Häuser und Höfe besuchte und nach dem Rechten sah. Bei Unordnung drohte sie, mit einem Holzmesser die Ferse der Bewohner abzuschneiden. Auch in Wolfau war die „Lutzl“ jahrelang immer wieder unterwegs, bis sie dann im Laufe der letzten Jahre immer mehr in Vergessenheit geriet.

Eine Gruppe junger Wolfauer, entschieden sich, die Tradition heuer wieder aufleben zu lassen. Verkleidet besuchten die Brauchtumsinteressierten Häuser in der Gemeinde, die sich vorab für die Aktion anmelden konnten. Durch die Hausbesuche hoffen die jungen Männer, alte Bräuche wieder in Erinnerung rufen zu können.

Eine weitere Brauchtumsfigur, die in der Region Jahrhunderte lang jedes Jahr unterwegs war, ist die „Budlnandl“. Am 5. Jänner, der letzten Raunacht ist sie als Frau Percht unterwegs, besucht Häuser und „budelt“ den Kindern Äpfel und Nüsse in die Stube.

In Wolfau soll auch wieder verstärkt an die „Budlnandl“ erinnert werden, in welcher Form genau werde laut den jungen Männern noch entschieden.

