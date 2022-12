Dorferneuerungspreis: Schlaining ist Europameister

Werbung

„Wir haben unsere Aufgaben gemacht, wir haben den Hauptplatz neu gestaltet, die Burg wurde umfassend saniert, dazu soziale Projekte. Nun ist die Jury an der Reihe, aber ich denke, dass wir gute Chancen haben“, sagte Schlainings Bürgermeister Markus Szelinger im Oktober anlässlich des Jurybesuchs in der Friedensstadt.

Und der Stadtchef sollte recht behalten. Der Wettbewerb um den europäischen Dorferneuerungspreis 2022 ist entschieden - und Schlaining ist der Sieger. „Stadtschlaining mit seinen fünf Ortsteilen zeichnet sich durch einen umfassenden Erneuerungsprozess aus, der durch eine Vielzahl von miteinander verzahnten Projekten und Maßnahmen besticht und in besonderer Weise dem diesjährigen Wettbewerbsmotto „Brücken bauen“ gerecht wird“, heißt es in der Begründung der 20-köpfigen Jury.

Unzählige Sozialprojekte, der vorbildliche Umgang mit wertvoller historischer Bausubstanz und Projekte zur kontinuierlichen Verbesserung der Nahversorgung und der Lebensqualität im Allgemeinen sind weitere Highlights, die bewertet wurden. „Stadtschlaining zeigt vor, wie nachhaltige Dorfentwicklung und Dorfgestaltung funktionieren, und das schon seit Jahrzehnten. Dieser Preis ist eine großartige Bestätigung einer langjährigen, sehr erfolgreichen Gemeindepolitik.

Dieser Preis zeigt aber auch, dass das Land Burgenland für die Dorfentwicklung ein wichtiger Partner ist. Seit dem Jahr 1988 sind über 36 Millionen Euro an EU und Landesmitteln im Zuge der burgenländischen Dorferneuerung in die heimischen Gemeinden geflossen“, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Die Preisverleihung findet im Mai 2023 in der Gemeindeallianz Hofheimer Land in Bayern, Deutschland, statt.

