Die Zukunft des Kindergartens im Ortsteil von Markt Allhau stand seit einer Gemeinderatssitzung auf der Kippe. Da wurde nämlich über eine mögliche Schließung diskutiert und eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Nach zwei Sitzungen und einer Besprechung mit allen Fraktionen steht nun fest: Der Kindergarten Buchschachen bleibt erhalten. Die Eltern wurden am Montag dieser Woche informiert, im Vorfeld wurden schon 349 Unterschriften für den Erhalt des Kindergartens gesammelt.

Betrieb ist gesichert

„Für 2018/19 ist der Betrieb gesichert und es kann auch danach weitergehen, aber das hängt von der Anzahl der Kinder ab“, sagt Bürgermeister Hermann Pferschy (ÖVP). Derzeit gibt es im Kindergarten Buchschachen zwischen sechs und acht Kinder, ab Herbst werden es wieder elf sein. Übrigens: Einige Kinder aus Buchschachen gehen in Markt Allhau in den Kindergarten. „Im Zuge der Sitzungen hat sich herausgestellt, dass es wieder mehr Kinder geben wird als heuer. Außerdem hätte bei einer Schließung in Markt Allhau ein neuerlicher Zubau erfolgen müssen, um die dritte Gruppe unterzubringen“, sagt der ehemalige SPÖ-Vizebürgermeister und Bildungsexperte Alfred Lehner.

Jetzt soll gemeinsam ein Konzept erstellt werden, um den Standort abzusichern und der Kleingruppe in Buchschachen Aktivitäten wie Wandertage oder Skikurse zu ermöglichen.