Gemeinderat in Markt Allhau stellte Weichen

Der Gemeinderat besprach in seiner letzten Sitzung im heurigen Jahr den Voranschlag für das Jahr 2023. „Dieser sieht im Finanzierungshaushalt bei Gesamteinzahlungen in der Höhe von 4.721.500 Euro und Gesamtauszahlungen von 5.082.900 Millionen einen negativen Saldo von minus 361.000 Euro vor“, erklärt Bürgermeister Joachim Raser.

Die Ausgaben sollen unter anderem für verschiedene größere Projekte getätigt werden. So soll die Schulgasse von der Bundesstraße B50 bis zum Unlingerplatz ausgebaut werden. Für die Feuerwehr Markt Allhau wird ein Rüstlöschfahrzeug angekauft werden. Wie in vielen anderen Gemeinden in der Region soll auch in Markt Allhau die energiesparende LED-Straßenbeleuchtung weiter ausgebaut werden. Konkret soll das auf der L262 passieren. Außerdem soll dort der Gehsteig asphaltiert werden.

„Im Jahr 2023 beträgt der Gesamtschuldendienst 116.800 Euro, und zwar ohne die ausgelagerte Infrastruktur KG - Neubau Volksschule und Kindergarten“, schlüsselt Raser den Schuldenstand abschließend auf.

