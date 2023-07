Einladung zur Podiumsdiskussion mit Bestseller-Autor Marc Elsberg

Mark Elsberg wurde 1967 in Wien geboren, war Strategieberater und Kreativdirektor für Werbung in Wien und in Hamburg, sowie Kolumnist der österreichischen Tageszeitung „Der Standard“ und dem deutschen „Spiegel“.

Heute lebt und arbeitet Elsberg in Wien. Seit über zehn Jahren liefert der Autor unterhaltende Untergänge in regelmäßiger Reihenfolge. Mit seinem internationalen Erfolgsroman „Blackout“ etabliert sich Elsberg als Meister des Science Thrillers.

In seiner neuen Thriller-Dystopie „Celsius“ beweist er nicht nur viel Fantasie, sondern hat auch fundiert recherchiert. Er verpackt in seine Thriller-Handlung zahleiche technologische und wissenschaftliche Ideen, die es im Zusammenhang mit dem Klimawandel längst gibt. Das Buch beinhaltet ein sehr modernes Thema, das nicht näher am Puls der Zeit liegen könnte.

Dazu hat Marc Elsberg ein wissenschaftliches Problem näher betrachtet, das auch Auswirkungen auf die Gesellschaft hat, nämlich erhöhte Temperaturen rund um den Erdball.

Genau zu diesem Thema wurde der Bestseller-Autor vom Peaceforum Schlaining und der Buchhandlung Desch-Drexler zu einer Podiumsdiskussion auf Burg Schlaining geladen.

Angelehnt an Marc Elsbergs neuem Buch „Celsius“ diskutieren am 5. Juli von 16.30 bis 18 Uhr, unter der Moderation von Damita Pressl von der Neuen Züricher Zeitung, auch Stephan Scharma von der Burgenland Energie und die Klimaaktivistin Teresa Tausch.

Um Anmeldung unter https://tinyurl.com/347ysr5k wird gebeten.