Jazz im Keller feiert Premiere

Werbung Ende der Sommersaison Anzeige Sauna, Heudampf, Schokolade & Karamell: Entspannung in der Therme Bük

Die Burg Schlaining ist ohne Frage die KLANG-Burg des Burgenlandes. Neben dem KLANGfrühling und Bluesfestival zieht jetzt auch der Jazz in die Burg ein. Als neue Attraktion im Zuge der Renovierung geht ab 20. September die größte Vinothek des Burgenlandes in Betrieb: die Weinkosterei in den Kellergewölben der Burg Schlaining. In diesem stimmungsvollen Ambiente erklingt am Freitag, dem 23. und Samstag, dem 24. September zum ersten Mal „Jazz im Keller“.

Der Feinschmeckermix aus Kunst und Kulinarik startet mit dem Jazz-Duo des Haydnkons, David Hecher (Gitarre) und Albin Krieger (Violine), die mit dem Publikum in die Welt des Gypsy-Swing eintauchen. Im Anschluss gibt Katharina Osztovics (Ö1-Moderatorin und Musikerin) in der Jazz-Lounge ihre DJ-Premiere in Schlaining mit Jazz-Klassikern vom Feinsten.

Die Bernhard Wiesinger Band ft. Sarah Machac wird das Publikum am Samstag im Granarium der Friedensburg mit feinsten Jazzklängen unterhalten. Sax und Stimme auf der groovigen Basis von Klavier, Bass und Drums. Danach geht es mit DJ Jürgen Drimal (Superfly.fm) wieder in die Weinkosterei.

An beiden Tagen gibt es Inklusiv-Preise mit Flying Fingerfood, Stehbuffet und Getränken aus der Weinvielfalt der Weinkosterei.

Details zum Programm und Tickets unter 03355/ 220130, per E-Mail unter info@stadtschlaining.bgld.gv.at, auf www.stadtschlaining.com oder www.oeticket.com.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.