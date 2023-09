Zu Fuß von Burg Schlaining auf Burg Güssing

Zahlreiche Trekking-Begeisterte nahmen am Abenteuer „Burgenland Extrem Classic“ teil. Unter dem Motto „Expedition Südburgenland – Westungarn“ wurden von allen teilnehmenden Personen innerhalb von drei Tagen eine Strecke von ca. 100 Kilometern zurückgelegt, geschlafen wurde zweimal unter freiem Sternenhimmel im Schlafsack. Am ersten Tag wurde die Strecke von der Burg Schlaining bis nach Bozsok in Ungarn zurückgelegt, am zweiten Tag ging es dann von Bozsok nach Bildein weiter. Vor allem Offenheit, Neugierde, Abenteuerlust und die Freude an der Bewegung waren die ständigen Begleiter der Gruppe. Am dritten Tag erreichten dann alle TeilnehmerInnen stolz das Ziel der Reise, die Burg Güssing.