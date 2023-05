Pumptrack-Action in Rechnitz

Die „Burgenland Trails“ am Geschriebenstein in Rechnitz bestehen aus vier Strecken, die insgesamt rund 40 Kilometer lang sind und durch naturschonende Bauweise in die Landschaft eingebettet wurden. Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade bieten ganzjährig ein einzigartiges Mountainbike-Eldorado. Und nun wurden die „Trails“ um einen Pumptrack-Parcours erweitert.

Ein Pumptrack ist ein asphaltierter Rundkurs mit Wellen und Steilkurven, der ohne Treten oder Anschieben gemeistert wird. Der Lenker nimmt durch Gewichtsverlagerungen Geschwindigkeit auf und wer diese Technik beherrscht, der sorgt für Nervenkitzel.

„Dieser neue Pumptrack“ist eine perfekte Alternative zu den Trails“, sagt Südburgenland Tourismus-Boss Dietmar Salmhofer. „Eine tolle Einrichtung für alle Altersklassen, aber vor allem auch für die sportlich ambitionierte Jugend. Dieser Pumptrack ist eine echte Herausforderung“, sagt Salmhofer.

