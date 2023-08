Oberwart: Inform feiert starkes Comeback

Die 52. Inform in Oberwart ist eröffnet. Für Messechef Markus Tuider sind die Erwartungen klar. „Der Vergnügungspark wurde immer vom Generalpächter betrieben, ich kümmere mich um die Messe. das sind zwei verschiedene Posten“, erklärt Markus Tuider. „Aber als Gesamtpaket ist es die erste volle Inform nach der Pandemie“, so Tuider, der sich über 250 Aussteller freut.

„Wenn der Besucher rausgeht und sagt, dass er gefunden hat, was er erwartet, wenn er sagt, dass er einen lässigen Nachmittag verbracht hat, dann ist ein Großteil meiner Erwartungen erfüllt. Und wenn der Aussteller sagt, dass Geschäfte getätigt und Informationen weiter gebracht wurden. Dann haben wir im Grunde genommen gewonnen“, sagt Tuider. „Genau das ist es. Es ist nicht so wichtig, ob 15.000 oder 25.000 Leute kommen. Wichtig ist es, dass sowohl Besucher als auch Aussteller am Messeplatz genau das finden, was sie erwarten“, so der Messeprofi, der den Marktplatz Messe nicht als so schlecht befindet, wie er hingestellt wird. Im Gegenteil.

Messe wird es in 5.000 Jahren noch geben

„Wie in jedem anderen Job gibt es Zeiten, wo man gefordert ist. Aber es gibt auch Zeiten, wo vieles von alleine läuft. Corona war natürlich der blanke Horror für uns. Wenn man zwei Jahre vom Markt weg ist, dann ist das extrem, wir konnten eineinhalb Jahre keine Rechnung stellen. Das hat schon gewaltig gekracht“, sagt Markus Tuider. „Aber der Markt sucht immer einen Weg, zum Konsumenten zu kommen. Natürlich wird es noch dauern, dorthin zu kommen, wo wir vor Corona waren. Aber es geht genial bergauf“, sagt der Burgenlandmesse-Geschäftsführer. „Die Corona Inform hatte keine 200 Aussteller. jetzt sind wir bei über 250. Ein deutliches Zeichen, dass es funktioniert. Aber grundsätzlich bin ich schon davon überzeugt, dass der Marktplatz Messe auch in 5.000 Jahren noch funktioniert. Wir als Gesellschaft brauchen Plätze, wo gehandelt wird. Das war schon in der Steinzeit so. Das wird immer so sein. Aber, dass sich die Art des Handelns immer weiter entwickelt, ist schon auch klar“, sagt Tuider.