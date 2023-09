Oberwarter Inform zieht positive Bilanz

Die 52. Inform ist Geschichte und die Bilanz ist erfreulich. „Meine Mitarbeiter waren sehr fleißig und können mir die Zahlen schon Montag Vormittag liefern. Insgesamt waren es 19.277 BesucherInnen. Das ist eine deutliche Steigerung zum Vorjahr, wo wir 18.037 hatten. Ohne Vergnügungspark natürlich“, sagt Burgenlandmesse-Chef Markus Tuider. „Wir liegen auf dem Niveau von 2017, das hat selbst mich überrascht“, sagt Tuider, der den Erfolg einer Messe nicht auf Zahlen beschränkt. „Wichtig ist es, dass sowohl Besucher als auch Aussteller am Messeplatz genau das finden, was sie erwarten“, sagte der Messeprofi schon im Vorfeld der Inform. „Und da liegen wir absolut positiv. Wir hatten vier ganz starke Tage, der Mittwoch war so stark wie zuletzt 2011, da spielt uns der Familientag schon in die Karten“, sagt Tuider.

„Der Vergnügungspark war von Freitag bis Sonntag gut besucht, da hab ich durchwegs posotive Rückmeldungen von BesucherInnen und Schaustellern“, sagt Tuider. „Genau das war die Zielsetzung. Da können wir analysieren und aufbauen. Das ist genau was wir wollten“, sagt Tuider.