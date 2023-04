Kohfidisch radelt an

Unter dem Titel „Burgenland radelt an“ wurde das landesweite Anradeln gestartet. Vergangenen Samstag wurde in zehn ‚Gesunden Dörfern‘ im ganzen Burgenland angeradelt, mit dabei auch Kohfidisch. Dort machten neben den Fahrradbegeisterten auch MitarbeiterInnen der Mobilitätszentrale Burgenland mit, welche das Anradeln mitinitiiert hatten. Insgesamt nahmen an der gesunden Aktion 179 TeilnehmerInnen teil. Wer sich registriert und bis 30. September mindestens 100 Kilometer radelt, nimmt anschließend automatisch am großen Gewinnspiel teil. Die Gemeinde Schandorf plant am 22. April ebenfalls eine Anradel-Aktion.

