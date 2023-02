Oberwart: Brand in Fastfood-Lokal

Am Sonntag um 00:58 Uhr wurde die Stadtfeuerwehr Oberwart von der Landessicherheitszentrale Burgenland zu einem Gebäudebrand in Oberwart alarmiert. Beim Eintreffen der Stadtfeuerwehr Oberwart stand ein Großteil des Fastfood-Restaurants Burger King in Vollbrand. Ein Atemschutztrupp begann umgehend mit einen Löschangriff. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, hieß es seitens der Stadtfeuerwehr, die mit vier Fahrzeugen im Einsatz stand. Auch die Feuerwehr Unterwart wurde nachalarmiert. "Mit drei Atemschutztrupps wurden gleichzeitig mehrere Löschangriffe von mehreren Eingängen durchgeführt. In der Zwischenzeit wurden drei Druckbelüfter in Stellung gebracht um das Gebäude anschließend rauchfrei zu bekommen. Nach rund zweieinhalb stunden konnte 'Brand aus' gegeben werden", teilte die Stadtfeuerwehr mit. Gegen 8 Uhr wurden auch die Nachlöscharbeiten beendet.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

