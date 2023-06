Spektakuläre Wandmalerei schafft Atmosphäre

Am 4. Juni öffnet das Burghotel Schlaining im Rahmen der Veranstaltung „offen.“ seine Türen Die Wände des Burghotels sind mit atemberaubenden Malereien des Künstlers Franz Vana und einer Auswahl an Kunstwerken aus der Landesgalerie Burgenland geschmückt. Und diese kunstvolle Erweiterung bietet den Gästen des Burghotels nicht nur ein visuell beeindruckendes Erlebnis, sondern auch eine Möglichkeit, in die Welt der bildenden Kunst einzutauchen. „Das Burghotel ist stolz darauf, seinen Gästen nicht nur einen erstklassigen Aufenthalt zu bieten, sondern auch eine inspirierende Umgebung, die die Verbindung von Kunst, Geschichte und Gastlichkeit zelebriert“, heißt es aus dem Hotel.

Das Burghotel selbst bietet seinen Gästen ein einzigartiges Ambiente in einem historischen Gebäude mit modernster Ausstattung, gediegenem Ambiente und zeitlosem Design. Durch die unmittelbare Nähe zur Burg Schlaining, die ebenfalls komplett renoviert und saniert wurde, überzeugt das Hotel auch mit kurzen Wegen.

