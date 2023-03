Puck-Sohn zu Gast in der „Ratschen“

Werbung

Er ist wohl einer der berühmtesten Köche der Welt: Wolfgang Puck. Der gebürtige Kärntner betreibt über 70 Restaurants weltweit und machte sich vor allem in Hollywood einen Namen, wo er alljährlich die Oscar-Nacht bekocht, so auch zuletzt. Einer, der vermutlich am liebsten in seine Spuren treten möchte, ist Byron Puck – sein Sohn. Der Junior kocht derzeit im Steirereck in Wien auf und: war zuletzt auf „Kurzausflug“ im Südburgenland!

Küchengeheimnisse ausgetauscht

Am vergangenen Wochenende stattete er dem Restaurant „Ratschen“ am Deutsch Schützer Weinberg einen Besuch ab. Für die Hausherren Josef und Gerda Wiesler natürlich ein Highlight. Byron ließ es sich bei seinem Besuch am Samstagabend auch nicht nehmen, höchstpersönlich in die „Ratschen“-Küche zu schauen. „Er genoss unsere Küche und nutzte den Aufenthalt bei uns auch, um mit unseren Küchenchefs Kevin Koglmann und Thomas Bitomsky zu plaudern und Küchengeheimnisse auszutauschen“, freuten sich die Chefs. Was Puck dabei wohl verraten hat?

