Apothekerin Heidemarie Wech (Oberschützen/Bad Tatzmannsdorf):

„Wir sind schon nahe an unsere Kapazitätsgrenzen gekommen. Alleine an einem Vormittag kommen um die 40 Personen zum Testen. Ab nächster Woche erweitern wir unser Angebot von drei Tage auf fünf Tage, die Termine sind allerdings schon vergeben. Der Vorteil bei uns: Die Tests sind im Gegensatz zu den Teststraßen anonym, weil wir eine individuelle Anlaufstelle sind und daher denke ich, dass die Leute das Angebot in Apotheken noch lieber annehmen. Man kennt sich, das Verhältnis ist persönlicher und individueller. Wir sind in diesem Fall gerne die Nahversorger in der Medizin. Bei uns laufen die Testungen, solange sie notwendig sind.“

Apotheker Rene Fikisz (Rechnitz):

„Der Andrang für die Tests ist enorm. An einem Tag gibt es rund 300 Anfragen, umgekehrt sind aber nur 40 Tests zeitlich möglich. Wir sind für die nächsten zwei Wochen bereits ausgebucht, danach sollten wieder Termine frei sein. Wir haben schon vorigen Freitag mit den Gratis-Tests begonnen. Wir haben uns dafür beworben ,weil wir die große Notwendigkeit und das eingeschränkte Angebot von Teststraßen gesehen haben.“

Apotheker Stefan Stöhr (Pinkafeld):

„Wir machen zur Zeit (Anm: bis Redaktionsschluss Mittwoch, 10 Uhr) nur die Selbsttests, wo die Kunden sich selbst testen, wir den Ablauf überwachen und dann eine Bestätigung ausstellen, die auch überall verwendet werden kann. Wir helfen gerne mit, jeder sollte seinen Beitrag leisten, um dieser Pandemie Herr zu werden. Ob wir die Gratis-Tests auch anbieten werden, wird davon abhängen, ob in Pinkafeld eine Teststraße kommt oder nicht. Darüber wissen wir noch nicht genug, das wird sich in den nächsten Tagen entscheiden.“