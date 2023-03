Verkehrsunfall mit Schulbus bei Kohfidisch

Werbung

Gegen 7.30 Uhr lenkte ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Güssing dessen Fahrzeug auf der L106 von Kohfidisch kommend in Richtung Großpetersdorf. An der Kreuzung in Richtung Mischendorf hielt ein weiteres Fahrzeug verkehrsbedingt. Aus bislang unbekannter Ursache touchierte der 62-jährige Fahrzeuglenker diese stehende Fahrzeug, wodurch dessen Fahrzeug abgelenkt wurde und in weiterer Folge mit dem entgegenkommenden Linienbus kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW in den Straßengraben geschleudert und der Lenker eingeklemmt. Die freiwilligen Feuerwehren aus Mischendorf, Kohfidisch, Kotezicken und Großpetersdorf bargen den Fahrzeuglenker, welcher nachfolgend mit schweren Verletzungen mit dem C16 in das Unfallkrankenhaus Graz verflogen wurde.

Fünf der insgesamt 25 Schüler an Bord des Linienbusses wurden durch den Zusammenstoß leichten Grades verletzt und durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Oberwart verbracht. Diese Schüler, im Mittelschulalter, wurden nach der ambulanten Versorgung in häusliche Pflege entlassen.

Die 25 Schüler im verunfallten Bus durften nach ambulanter Versorgung wieder nachhause. Foto: FF Kohfidisch

„Die Schüler blieben bis auf kleinere Blessuren zum Großteil unverletzt! Nach circa vier Stunden war der Einsatz abgearbeitet, die Verletzten versorgt und die Unfallfahrzeuge abgeschleppt. Wir bedanken und bei der FF Mischendorf und FF Kotezicken, der Polizei und dem Roten Kreuz für die gute Zusammenarbeit!“, so die Kohfidischer Floriani auf Facebook.

Die Polizeiinspektion Großpetersdorf hat die Ermittlungen nach der Unfallursache aufgenommen.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.