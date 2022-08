Der Geschichte auf der Spur

Werbung

Das Burgenland feierte im vergangenen Jahr seinen hundertsten Geburtstag. Im Vorfeld stellte sich die ehemalige Geschichtslehrerin Ernestine Hasler folgende Fragen: Was ist in unserer Gemeinde Hannersdorf seit der ersten urkundlichen Erwähnung 1406 passiert? Was ist geschichtlich relevant, was ist interessant?

Im Rahmen der Suche nach Antworten verfasste Frau Hasler eine neue Chronik über die Geschichte von Hannersdorf, Burg und Woppendorf. Ihre Ergebnisse präsentierte die ehemalige Lehrerin dieses Jahr vor vollem Haus im Pfarrheim.

Ein Moment, auf den Ernestine Hasler lange gewartet hat, zehn Jahre dauerte die Recherche für ihr Werk über die Gemeindegeschichte. Umso mehr habe es sie gefreut, die Chronik nun präsentieren zu können, meinte die Autorin bei der Präsentation. Bei dieser wurde sie von Hannersdorfs Bürgermeister Gerhard Klepits tatkräftig unterstützt. Dieser bedankte sich von Herzen bei Frau Ernestine Hasler für die Verfassung der Ortschronik. Wer sich selbst gerne in die Geschichte der Gemeinde einlesen möchte, kann das Buch beim örtlichen Gemeindeamt erwerben.

Zukunftsorientierte Investition in Infrastruktur

Die Gemeinde kann aber nicht nur auf eine erfolgreiche Geschichte zurückblicken, damit Hannersdorf auch in den nächsten Jahrzehnten Erfolgsgeschichte schreibt, werden immer wieder neue innovative Projekte ins Leben gerufen.

Im vergangenen Jahr wurden so unter anderem der Dorfbrunnen saniert und die Güterwege in Woppendorf erneuert.

In Hannersdorf wurde neuer Wohnraum geschaffen, um auch zukünftigen Generationen die Möglichkeit zu bieten, in ihrer Heimatgemeinde leben zu können. Dafür wurden der Kanal und die Wasserversorgung ausgebaut und anschließend eine neue Zufahrtsstraße zu dem neuen Siedlungsgebiet errichtet. Anschließend wurde der Bereich mit modernen LED-Straßenlaternen ausgestattet. Auch im Ortsgebiet ist die Umstellung auf LED-Straßenlaternen bereits im Laufen.

Großes Freizeitangebot wird weiter ausgebaut

Aber nicht nur im Infrastrukturbereich handelt die Gemeinde zukunftsorientiert, auch im Freizeitbereich werden Investitionen getätigt. Beim NAtur-BAdeparadies-BUrg wurde so das Badbuffet neu gestaltet, um auch bei Schlechtwetter zum längeren Verweilen am See einzuladen.

Auch Sportbegeisterte werden in Zukunft in der Gemeinde noch mehr auf ihre Kosten kommen, die Gemeinde liegt nämlich direkt an der Strecke des Vorzeigeprojekts für klimafreundliche Mobilität, dem überregionalen Radweg, der von Oberschützen bis nach Rechnitz führen wird. Die Arbeiten für diesen seien bereits weit fortgeschritten, berichtete Bürgermeister Gerhard Klepits.

