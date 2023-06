Die Kleinsten in neuem Glanz

IIn Burg plant die Gemeinde gemeinsam mit der OSG neun betreubare Wohneinheiten zu errichten.

Während in Hannersdorf Kindergarten und Volksschule saniert werden, gibt es auch im Ortsteil Burg Neuigkeiten am Bausektor. Dort ist die Errichtung von betreubaren Wohneinheiten geplant, wie Bürgermeister Gerhard Klepits erklärt.

„Wir haben gemeinsam mit der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft, die als Bauträger fungiert, ein Projekt eingereicht. Konkret planen wir neun betreubare Wohneinheiten und einen Kommunikationsraum direkt in Burg zu errichten.“ Die Einheiten sollen dabei an die schon vorhandenen OSG-Bauten in der Ortsmitte anschließen.

Kooperation mit Pflegezentrum in der Nähe

„Die Oberwarter Siedlungenossenschaft ist schon Grundeigentümer und wäre auch bereit, das zu machen. Jetzt laufen noch die finalen Planungsphasen, bevor wir endgültig starten wollen.“ Angedacht ist, so Klepits, der das Projekt als eines der größten Projekte in der Geschichte der Gemeinde sieht, etwa auch eine Kooperation mit dem Arbeitersamariterbund.

„Und hier konkret mit dem Pflegekompetenzzentrum in Schandorf. Nämlich wenn Bedarf besteht, dass die Leute in den Einheiten, dann Sozialleistungen und Pflege von dort in Anspruch nehmen können“, so Klepits. „Das gilt es aber alles erst abzuklären.“ Die Zeichen auf eine baldige neue Wohnoase für die Generation 60 plus im Ortsteil Burg stehen jedenfalls sehr gut.