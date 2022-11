Verbindung von Stadt und Land

Der Weihnachtszauber in Hartberg startet am Samstag vor dem ersten Advent am 26. November. Auf die Gäste wartet dabei bis zum 23. Dezember ein vielseitiges Rahmenprogramm. Über eine Million Lichter erleuchten auch in diesem Jahr die Stadt Hartberg. Zum Weihnachtszauber zählen zudem auch der Christkindlmarkt und das Kunsthandwerk am Hauptplatz und im Museum. Für die kleinen Gäste gibt es zudem die Möglichkeit, sich am Eislaufplatz am Hauptplatz auszutoben. Den Lichterglanz in der Innenstadt von Hartberg kann man zudem in einer Kutschenfahrt genießen. Als musikalische Unterhaltung dienen zahlreiche Live-Musikprogramme. Im Zuge des Weihnachtszaubers hat auch die Gastronomie für die Gäste länger geöffnet. Auch ein Krampusrummel zählt zum diesjährigen Weihnachtsprogramm.

Programm

Öffnungszeiten Weihnachtszauber:

Sa, 26.11. bis So, 27.11

Do, 1.12. bis So, 4.12.

Do, 8.12. bis So, 11.12.

Do, 15.12. bis So, 18.12.

Mi, 21.12 bis Fr, 23.12.

Christkindlmarkt am Hauptplatz:

Do und Fr, und Mi., 21.12. 15 bis 20 Uhr

Sa und So, und Do., 8.12. 14 bis 20 Uhr

Kunsthandwerksmarkt im Museum:

zu den Öffnungszeiten, 15 bis 19 Uhr

Krampusrummel am Hauptplatz:

Mo, 5.12. ab 19 Uhr

Kutschenfahrten durch die Innenstadt:

10. und 17. Dezember von 15 bis 17 Uhr