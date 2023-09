Fortschritt bei der Infrastruktur

In Jabing wurde mit dem „Generationenplatz“ im Ortszentrum ein neuer Treffpunkt geschaffen.

Der Generationenplatz in Jabing wurde im April feierlich eröffnet und der Platz hält, was Bürgermeister Günter Valika in seiner Eröffnungsrede versprach. Der Platz ist ein Treffpunkt für Jung und Alt und trägt viel zur funktionierenden Dorfgemeinschaft bei. „Es gibt Geräte von Klein bis Groß, von der Schaukel über einen Geschicklichkeitsparcours und eine Reckstange bis zum Grillplatz und Sitzmöglichkeiten ist alles dabei“, sagt der Bauverantwortliche Gerald Krautsack.

Kinderspielplatz und Aufenthaltsort

Der Platz befindet sich gleich in Reichweite von Gemeindeamt und Feuerwehrhaus und liegt direkt vor der Kirche. „Er hat eine optimale Lage“, sagt Bürgermeister Günter Valika. „Zwar gibt es in Jabing neben dem Sportplatz bereits einen Kinderspielplatz, mit dem Generationenplatz sind wir aber viel zentraler und besser erreichbar, außerdem können hier auch Erwachsene verweilen.“

Landtagsabgeordnete Doris Prohaska, die in Vertretung von Landesrätin Daniela Winkler an der Veranstaltung teilnahm, freute sich über „ein neues Kommunikationszentrum für Jabing“ und war sich in ihrer Rede sicher, dass sich diese Investition bezahlt macht, denn „es ist eine Investition in die Gesellschaft“.