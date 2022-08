Generationenplatz mit Motorikpark

„Jabinger Strom für die Jabingerinnen und Jabinger – so soll es in Zukunft in der Gemeinde Jabing laufen. Der Ort wird nämlich zur Versuchsgemeinde für Energieselbstversorgung, wie Bürgermeister Günter Valika erklärt: „Das Land Burgenland ist hier auf uns zugekommen. Durch unsere Nähe zum Umspannwerk in Rotenturm an der Pinka und dadurch, dass wir eine kleine Gemeinde sind, hieß es, bieten wir uns gut als Pilotgemeinde für Energieselbstversorgung an. Es handelt sich um ein Projekt, das in den nächsten Jahren ausgebaut werden soll; wir dürfen es jetzt probieren.“

Arbeiten dafür sollen 2023 starten

Aktuell laufen die Planungsarbeiten für das Projekt „Jabinger Strom für Jabing“; die konkreten Bauarbeiten sollen dann im Jahr 2023 starten, heißt es von der Gemeinde.