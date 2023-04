Feuerwehrhaus Harmisch wird saniert

Nach bereits erfolgter Ausschreibung werden derzeit Angebote eingeholt. Unter Aufsicht des Ortsausschusses Harmisch und des Bauausschusses wird das Projekt dann abgehandelt. In einem ersten Schritt soll das Feuerwehrhaus trockengelegt werden und in einem zweiten Schritt dann eine neue Zufahrt geschaffen werden.

Bauplätze erschlossen

Außerdem wurden in Harmisch fünf Bauplätze erschlossen, die nun Jungfamilien angeboten werden, so Bürgermeister Norbert Sulyok. In absehbarer Zeit sind die Ausgaben für die Erschließung bekannt und dann wird der Quadratmeter-Preis errechnet, heißt es von der Gemeinde.

