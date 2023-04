Werbung

Gemeinsam zogen die fleißigen Helfer durch alle drei Ortsteile - Kohfidisch, Kirchfidisch und Harmisch. Und leisteten so einen großen Beitrag zur Sauberkeit.

Seitens der Gemeinde ergeht ein großes Dankeschön an alle freiwilligen Helfer und auch an die vielen Kinder, die sich an der Aktion beteiligt haben. Im Anschluss an die Flurreinigung wurde noch gemeinsam gejausnet.

