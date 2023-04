Pflegestützpunkt wird errichtet

Werbung

Mit dem Zukunftsplan Pflege bestreitet das Burgenland seit geraumer Zeit neue Wege in der Pflege. Ein Teil dieses Projekt ist das neue, regionale Pflegestützpunktmodell. Gemäß diesem sollen im Burgenland bis Ende des Jahres 2024 71 neue Pflegestützpunkte entstehen, die ihr Betreuungsangebot von der Hauskrankenpflege über betreutes Wohnen bis zu Pflege- und Sozialbetreuung spannen.

Inbetriebnahme des Stützpunkts Ende 2024

Auch Kohfidisch wurde für das Projekt ausgewählt – somit wird auch hier im Laufe des kommenden Jahres ein Pflegesützpunkt entstehen. „Aktuell steht die FInalisierung bezüglich der Platzwahl an“, erklärt Bürgermeister Norbert Sulyok. „Die endgültige Standortbestimmung obliegt dem Land, ein Bau beim Freibad wurde vom Land, SPÖ und ÖVP vorgeschlagen“, so Sulyok.

Gebaut wird wohl beim Freibad

Dass Kohfidisch als Pflegestützpunkt ausgewählt wurde, sieht er generell als „einmalige Chance“: „Das wird ein Vorzeigeprojekt in unserer Gemeinde und in der Region werden“, freut sich Sulyok.

„Ausdrücklich bedanken möchte ich mich hier bei Ex-Vizebürgermeister Jürgen Laky, dass er gemeinsam mit mir den Stützpunkt in unsere Gemeinde geholt hat.“

Der endgültige Abschluss des Baus ist wie für alle anderen Stützpunkte im Burgenland bis Ende 2024 angedacht, dann soll der dieser in Betrieb gehen. Parallel zum Stützpunkt sollen in dessen Nähe auch Bauplätze entstehen und somit ein doppelter Mehrwert für die Gemeinde generiert werden. Auch wird an Ordinationsangebote gedacht, so der Bürgermeister.

„Nicht auf Wohnplätze vergessen“

„Wichtig im Zusammenhang mit dem Bau ist, dass wir bei dieser Chance nicht darauf vergessen dürfen, zusätzliche Hausplatzangebote für unsere Gemeindebürger zu schaffen“, so Sulyok im Wortlaut. „Wir geben eine Bauplatzgarantie für Jungfamilien ab“, ergänzt er.

Was die Pflegestützpunkte betrifft, ist einer im Land bereits seit 2022 in Betrieb. Von Schattendorf aus werden sechs Gemeinden betreut.

