Die Umwelt im Vordergrund

Der Umweltschutz und eine nachhaltige Nutzung von Ressourcen stehen schon seit längerem im Fokus der Gemeinde. Im vergangenen Jahr wurden bereits Projekte wie der Umweltstammtisch und eine Umweltseite in der Gemeindezeitung umgesetzt.

Auch in diesem Jahr ist die Gemeinde in dem Bereich aktiv und beteiligte sich unter anderem, mit vier Partnergemeinden an einem Projekt zum Thema Streuobstwiesen der Wieseninitiative. Ziel des Projekts ist es, die Kulturlandschaft der Region zu erhalten und die Wiesen als Hotspots der Artenvielfalt richtig zu schützen und zu pflegen. Die Initiative organisiert dafür in der Gemeinde ein gebündeltes Programm mit Obstbaum-Sammelbestellungen, Schnitt- und Veredelungskursen sowie Vorträgen und Exkursionen. Zuletzt fand ein Baumschnittkurs statt, der auf großes Interesse stieß.

Trotz des frischen Wetters nahmen zahlreiche Interessierte an dem Baumschnittkurs teil. Foto: Gemeinde

Erstmals „Litschdorfer Cider“ statt Saft

Die Gemeinde setzt sich auch in anderen Bereichen dafür ein, der Bevölkerung zu helfen, schonend und wertschätzend mit den Ressourcen der Natur umzugehen. Vor einigen Jahren wurde das Projekt „Litschdofer Apfelsaft“ ins Leben gerufen. Menschen aus der Gemeinde, die selbst zu viele Äpfel haben und diese gerne spenden möchten, können sich im Zuge des Projektes bei der Gemeinde melden. Diese holt die Äpfel ab und lässt aus ihnen Saft pressen. In diesem Jahr wurde erstmals Cider aus den Äpfeln hergestellt. „Wir hatten noch genug Saft vom Vorjahr, darum haben wir uns dazu entschieden, etwas Neues auszuprobieren“, erklärte Bürgermeister Jürgen Resch. Der Cider kann in der örtlichen Gastronomie oder bei Veranstaltungen verkostet werden.

Im Zuge des Projektes „Litschdorfer Apfelsaft“ wurde erstmals Cider statt Saft hergestellt. Foto: Gemeinde

