Naturpark-Zertifikat für Kindergarten

Joachim Radics Gemeinde

Personen treten in den Gemeinden zur Wahl an, um Sachen und Dinge in unseren Gemeinden zum Besseren zu verändern. Dabei ist es wichtig, für alle Menschen in der Gemeinde da zu sein. Es bedarf des gegenseitigen Respekts und der gegenseitigen Wertschätzung.

Dies gilt aber nicht nur zwischen den wahlwerbenden Parteien, sondern auch zwischen den gewählten Mandataren und der Bevölkerung. Diese Wertschätzung und eine gemeinsame Gesprächsbasis auf Augenhöhe fördern Ideen und Visionen. Deren Umsetzung kann dazu beitragen, dass sich die Gemeinde auch zukünftig positiv entwickelt.