Wohnen in der Gemeinde

Die Großgemeinde Oberschützen freut sich über einen jährlichen Bevölkerungszuwachs sowie über stetigen Zugang der Großgemeinde. Zahlreiche Wohnprojekte sind geplant, einige auch bereits umgesetzt.

Langjährige Zusammenarbeit

Vor etwas mehr als einem Jahr fiel der Startschuss für die Stiege 3 am Grundstück gegenüber dem Sportplatz in Unterschützen gemeinsam mit der OSG. Die Gemeinde Oberschützen und die OSG haben bereits mehrere Projekte gemeinsam umgesetzt. Die Wohnungen konnten bereits fertiggestellt werden, die Schlüsselübergabe fand auch bereits statt. „Die am Bau beteiligten burgenländischen Firmen haben auch hier in Unterschützen wieder ihr Bestes gegeben“, so Ortschef Hans Unger. Architekt Walter Neubauer hat bereits die Pläne für weitere vier Wohnungen mit den Größen zwischen 54 Quadratmeter mit einem Schlafzimmer und 78 Quadratmeter mit zwei Schlafzimmern geliefert. Alle Vorbereitungen sind bereits am Laufen, um mit dem Bau des vierten Bauteils so rasch wie möglich beginnen zu können.

Neue Reihenhäuser und Wohnungen

Auf einem zentralen und doch ruhig gelegenen Grundstück mit Südwest-Hanglage werden nun nach den Plänen von Architekten Günter Klein – der selbst im Ortsteil Aschau der Gemeinde Oberschützen aufgewachsen ist – 18 Wohnungen sowie zwei Reihenhäuser errichtet. Aufgrund der aktuellen Lage wurden die Planungsarbeiten neu aufgerollt, nach dem Sommer soll mit dem Bau begonnen werden.

Das Projekt OASE

Am 2. Juni 2022 lud die Real Estate Burgenland GmbH und die Gemeinde Oberschützen zur Projekt-Präsentation OASE Oberschützen ein. Über 70 Teilnehmer kamen der Einladung nach und folgten gespannt den Ausführungen vom Architekten Günter Klein. In Oberschützen entstehen fünf Wohngebäude mit ca. 45. Wohneinheiten am ehemaligen Bahnhofareal. Das unter Denkmalschutz stehende Bahnhofsgebäude wird renoviert und mit einem Zubau ergänzt und wird für Gastronomie hergerichtet.Weitere Informationen gibt es unter 0590/9355200 oder verkauf@realestate-burgenland.at.

