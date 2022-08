Fünf neue Brücken

Die Gemeinde Riedlingsdorf trägt im Burgenland wohl den berühmtesten „Necknamen“. Das Wort „Zwiefler“ ist nämlich nicht nur im Alltag im Gebrauch, sondern findet sich auch im Wappen und in der Vereinsgeschichte. wieder.

Das Zwieflerfest findet traditionell jedes zweite Jahr statt. Aufgrund derPandemie konnte es vor zwei Jahren nicht abgehalten werden, weshalb man sich in der Gemeinde umso mehr freut, dass die Veranstaltung wiederstattfindet. Die Vorbereitungen haben im Land der Zwielfer bereitsim Frühjahr begonnen. Foto: A. Kunczer

Seit Jahren hat außerdem das Zwieflerfest Tradition. Das Wort Zwiefler leitet sich ganz einfach von der Zwiebel ab. Das ist die gute „Frucht“, die in der Gemeinde einfach jeder kennt. Ihre Bekanntheit geht auf den Gemüse- beziehungsweise Zwiebelanbau von früher zurück.

Die Zwiebeln wurden dabei nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in der Gegend um Riedlingsdorf angebaut. Urkundlich erwähnt wurde der Ort erstmals im Jahre 1331 – also vor mehr als 690 Jahren.

Das Zwieflerfest kann endlich wieder stattfinden

In diesem Jahr findet das traditionelle Zwieflerfest wieder im Herbst in Riedlingsdorf statt. Nachdem das Fest coronabedingt im Jahr 2020 nicht stattfinden konnte, ist die Freude umso größer, dass das Fest mit Tradition wieder abgehalten werden kann. Dafür haben schon jetzt die Vorbereitungen in der Gemeinde begonnen. Vergangenes Wochenende trafen sich zahlreiche freiwillige Helfer auf den Feldern rund um Riedlingsdorf, um unzählige Zwiebeln zu ernten. „Insgesamt waren wir 22 Personen, darunter drei Kinder. Wir haben von 16 bis 19 Uhr viele Zwiebeln geerntet, am Feld waren außerdem drei Traktoren“, so Bürgermeister Wilfried Bruckner. Dieser ist äußerst zufrieden mit der heurigen Zwiebelernte. „Die Ernte war heuer wieder gut, es sind jede Menge Zwiebeln geerntet worden“, so der Ortschef.

Tausende Zwiebeln werden zu Zöpfen geflochten

Die geernteten Zwiebeln werden nach der Ernte getrocknet, geputzt und nach generationsüberliefertem Handwerk zu Zöpfen geflochten. „Mit den Zwiebelzöpfen wird das Zwiebelhaus zum Zwieflerfest geschmückt“, so der Ortschef. Das Zwiebelhaus ist nämlich der zentrale Mittelpunkt des Zwieflerfestes. Es besteht aus einem sechs mal acht Meter hohem Gerüst, dessen Dach und Fassade aus zahlreichen Zwiebelzöpfen bestehen. Am Ende des Zwieflerfestes können dann die geflochtenen Zwiebelzöpfe per Meter gekauft werden.

Das Zwieflerfest findet am 18. September (ab 10.30 Uhr) bei jeder Witterung statt. Zum Rahmenprogramm zählt auch in diesem Jahr wieder eine große Verlosung sowie hausgemachte Speisen, Schauvorführungen sowie ein Bauern-Trödl-Kunst-Hobby-Markt. Gewinnen kann man 5.000 Euro in bar, einen LED-Fernseher sowie ein E-Bike. Gekauft werden können die Lose bei allen Vereinen der Gemeinde zum Preis von 2 Euro.