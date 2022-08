Ausweichquartier in der Gemeinde

Werbung

Seit kurzem ist es fix: Die Gemeinde Rotenturm bekommt einen neuen Kindergarten. Bürgermeister Manfred Wagner: „Wir haben den endgültigen Beschluss, den Kindergarten-Neubau in die Wege zu leiten, bei der Gemeinderatssitzung Ende Juli gefasst.“ Die Gründe dafür liegen, so Wagner, auf der Hand: „Das aktuelle Kindergartengebäude ist in die Jahre gekommen. Wir wollten erst dieses sanieren und aufstocken, sind dann aber zum Entschluss gekommen, dass ein Neubau sinnvoller ist.“

Der „Kindergarten Neu“ soll bis Ende 2023 respektive Anfang 2024 entstehen und insgesamt vier Gruppenräume beinhalten, so Wagner: „Zwei Gruppenräume für die Kindergartenkinder, einen Gruppenraum für die Kinder der Kinderkrippe sowie einen Ersatzgruppenraum.“

Ende 2022 soll mit den Abrissarbeiten gestartet werden. Für die Zeit der Abrissarbeiten und jene des Neubaus ziehen die Kinder innerhalb der Gemeinde um. „Geplant ist, dass die beiden Kindergartengruppen in der Mehrzweckhalle Siget untergebracht werden und die Kinderkrippe-Gruppe im Vereinshaus in Rotenturm.“ Ehe sie sich dann in weniger als zwei Jahren im neuen Kindergartengebäude austoben dürfen.

